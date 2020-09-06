Чеченский Борз проиграл третий поединок в​ UFC. Оставят ли его в лучшей лиге мира?

25-летний Зелим Имадаев (8-3-0) дебютировал в​ UFC​ в апреле прошлого года. Прежде чем попасть за океан, Борз катком проехался по соперникам в отечественных турнирах, набив рекорд из восьми досрочных побед. Имадаев — базовый боксёр, прекрасно подтянувший также технику ударов ногами, локтями и коленями из тайского бокса. Казалось, что смесь из непоколебимой уверенности и прекрасной ударной техники сделает из чеченца как минимум топового бойца мирового уровня, но, увы, что-то пошло не так…

Проиграв в двух стартовых поединках Максу Гриффину и Дэнни Робертсу, Зелим подошёл к своему третьему выступлению в лучшей лиге планеты в статусе борца за выживание. Как зачастую с ним бывает, он не смог сдержать своих эмоций на дуэли взглядов, за сутки до боя отвесив пощёчину своему сопернику Мишелю Перейре. Выходка россиянина настолько возмутила бразильца, что победа над оппонентом стала для него делом чести…

Южноамериканец остался вновь верен себе, раз за разом радуя телевизионную публику сериями эффектных приёмов. Сегодня мы увидели шоутайм-кик, раскат грома, супермен-панч, многочисленные вариации ударов коленями и локтями в прыжке и т.д. Перейра действительно удивил, выбрасывая не только эффектные, но и эффективные комбинации. Мишель полностью перебил россиянина, по ходу боя дразня противника "кривляниями" в духе звёздного Роя Джонса, а именно приплясываниями на месте и выпячиванием подбородка под удар с запрятанными за спину руками. Не забыл бразилец и про пощёчины в духе Нейта Диаса.

Periera blowing kisses and slapping Imadaev was so disrespectful pic.twitter.com/ze2H1IZid5 — Luciano Syndicate (@LucianoSyndicat) September 6, 2020

Уверенно забрав стартовые два раунда, Мишель был близок к победе нокаутом в третьем, но развязка оказалась другой… Перейра неожиданно вошёл в клинч с Зелимом, завершив приём молниеносным броском. Имадаев оказался не готов к такому развитию событий, отдав сопернику шею. Как только бразильский боец принялся исполнять гильотину, в дело тут же вмешался рефери, остановив бой. Что это было? Борз точно не стучал в знак сдачи, но при удушении из его носа хлынула кровь. Возможно, это и стало сигналом для остановки.

Что дальше для чеченского спортсмена? Шансы на то, что, несмотря на три подряд поражения, руководство оставит Имадаева в промоушене, равны нулю. Скорее всего, Зелим продолжит свою бойцовскую карьеру в одной из российских организаций. К примеру, в лиге "Ахмат". В будущем Борз ещё способен навести шороху за океаном, но для этого ему необходимо контролировать свои эмоции, не растрачивая энергию на попытки морально подавить своих соперников до начала схватки…

В главном событии шоу 40-летний ветеран Алистар Оверим (47-18-0) вновь подтвердил статус одного из самых лучших тактиков в этой игре, по частям разобрав опасного нокаутера из Бразилии Аугусто Сакаи (15-2-1).

Отдав инициативу в двух раундах, Разрушитель включился в третьем и четвёртом, попросту задавив соперника своими навыками в партере. Бразилец с японскими корнями чудом выжил в мясорубке перед финальной пятиминуткой, но, выйдя на пятый раунд, был мгновенно переведён на настил и полностью деморализован. Оверим одержал победу и готов к титульному забегу. Богатая на события более чем двадцатилетняя карьера голландского бойца заслуживает того, чтобы завершиться как минимум схваткой за пояс чемпиона… Алистар владел титулами в организациях К-1,​ Dream,​ Strikeforcе. Почему бы этот список не пополнить и поясом​ UFC?

Результаты турнира

UFC Fight Night 176