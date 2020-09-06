В МВД Белоруссии заявили об участии "боевиков" в акциях протеста

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что в несогласованных акциях протеста в республике принимают участие "боевики". Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.
— Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовём их так, которых было много именно 9–10-го числа (августа). А потом они резко вдруг растворились — кто-то в райотделе милиции посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть, и в последующее время они стали прятаться за женщинами, — уточнил министр.
Караев также добавил, что не исключает силовых действий со стороны демонстрантов, однако, как он утверждает, милиция готова к такому развитию ситуации.
Тысячи жителей Минска вновь вышли на протесты — видео с коптераЛайф в очередной раз предлагает оценить с высоты птичьего полёта масштаб мирных несогласованных акций.
— Про силовую акцию скажу так: она возможна, конечно, никто не исключает, что у этих людей ещё не весь пыл угас. Пусть попробуют — ОМОН, внутренние войска на месте, — отметил глава белорусского МВД.
При этом Караев подчеркнул, что, "если кто-то решит, что с нами (силовиками. — Прим. Лайфа) можно ещё раз попробовать силовым путём, мы не дрогнем". Он заметил, что сами правоохранители не собираются провоцировать протестующих и хотят, чтобы "всё решилось мирно".
Кроме того, глава МВД Белоруссии поведал о состоянии здоровья своих сотрудников. По его словам, 30 силовиков остаются в больницах "с тяжёлыми увечьями" после акций протеста после выборов. Караев заявил, что всем им будет оказана вся необходимая моральная и материальная помощь.
Ранее сообщалось, что в Минске группа неизвестных ворвалась в кафе, разбив перед этим стеклянную дверь, избила и задержала несколько посетителей. Тем временем воскресная акция протеста в столице страны завершилась. ОМОН снял оцепление у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, от Дворца Независимости отъехали водомёты, также убрали металлические ограждения и колючую проволоку, территорию покинули и БТР.
В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное веществоПротестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.