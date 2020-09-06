"Полулегально пересекла границу". Дочь Ефремова приняла участие в протестных акциях в Белоруссии

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария приняла участие в протестных акциях в Белоруссии, присоединившись к ЛГБТ-колонне. Девушку с "радужным" флагом заметили во время шествия женщин в Минске накануне.
Журналистам Анна-Мария сообщила, что "полулегально пересекла границу" России и Белоруссии ради того, чтобы попасть на митинг, а более подробно о своей поездке она рассказала подписчикам в "Твиттере".
В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное веществоПротестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.