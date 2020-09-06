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"Полулегально пересекла границу". Дочь Ефремова приняла участие в протестных акциях в Белоруссии

Анну-Марию заметили с флагом ЛГБТ-сообщества в толпе шествующих женщин в Минске.

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Анна-Мария Ефремова. Фото © Instagram / amefremova

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария приняла участие в протестных акциях в Белоруссии, присоединившись к ЛГБТ-колонне. Девушку с "радужным" флагом заметили во время шествия женщин в Минске накануне.

Журналистам Анна-Мария сообщила, что "полулегально пересекла границу" России и Белоруссии ради того, чтобы попасть на митинг, а более подробно о своей поездке она рассказала подписчикам в "Твиттере".

В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Протестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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