"Один — за всех, и все — за одного". В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления — видео

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В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления, выставленного на проспекте Независимости.
— Один — за всех, и все — за одного! — скандируют собравшиеся, которые направляются в сторону стелы "Минск — город-герой".
В МВД Белоруссии сообщили, что сегодня в столице республики уже задержано около 10 протестующих.
В Минске колонны протестующих двинулись к площади Независимости — видеоРанее силовики перекрыли центр белорусской столицы.
Ранее Лайф сообщал, что в центр белорусской столицы стягивается спецтехника.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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