"Один — за всех, и все — за одного". В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления — видео

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В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления, выставленного на проспекте Независимости.

— Один — за всех, и все — за одного! — скандируют собравшиеся, которые направляются в сторону стелы "Минск — город-герой".

В МВД Белоруссии сообщили, что сегодня в столице республики уже задержано около 10 протестующих.

Ранее Лайф сообщал, что в центр белорусской столицы стягивается спецтехника.