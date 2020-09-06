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"Один — за всех, и все — за одного". В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления — видео

Колонна направляется в сторону стелы "Минск — город-герой".

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Видео © Соцсети

В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления, выставленного на проспекте Независимости.

Один — за всех, и все — за одного! — скандируют собравшиеся, которые направляются в сторону стелы "Минск — город-герой".

В МВД Белоруссии сообщили, что сегодня в столице республики уже задержано около 10 протестующих.

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Ранее силовики перекрыли центр белорусской столицы.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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