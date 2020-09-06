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В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Протестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.

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Видео © Соцсети

Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих в резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске — у собравшихся начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать.

Инцидент произошёл после того, как участники акции вплотную подошли к оцеплению и начали делать надписи на щитах силовиков. После распыления вещества толпа отбежала от заграждений. Столкновений после случившегося не последовало.

Как сообщают СМИ, на момент инцидента у ограждений оставалось около тысячи человек.

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Инцидент произошёл во время акции протеста 3 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что к резиденции Лукашенко подошла многотысячная толпа.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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