В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Видео © Соцсети
Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих в резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске — у собравшихся начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать.
Инцидент произошёл после того, как участники акции вплотную подошли к оцеплению и начали делать надписи на щитах силовиков. После распыления вещества толпа отбежала от заграждений. Столкновений после случившегося не последовало.
Как сообщают СМИ, на момент инцидента у ограждений оставалось около тысячи человек.
В Минске задержали мужчину, распылившего перцовый газ в лицо правоохранителяИнцидент произошёл во время акции протеста 3 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что к резиденции Лукашенко подошла многотысячная толпа.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.