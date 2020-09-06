В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

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Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих в резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске — у собравшихся начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать.

Инцидент произошёл после того, как участники акции вплотную подошли к оцеплению и начали делать надписи на щитах силовиков. После распыления вещества толпа отбежала от заграждений. Столкновений после случившегося не последовало.

Как сообщают СМИ, на момент инцидента у ограждений оставалось около тысячи человек.

Ранее Лайф сообщал, что к резиденции Лукашенко подошла многотысячная толпа.