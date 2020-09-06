В Минске задержали мужчину, распылившего перцовый газ в лицо правоохранителя

В Минске правоохранители задержали мужчину, который во время акции протеста распылил в лицо милиционера перцовый газ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram.
— В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков. Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся, — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл на Логойском тракте в Минске 3 сентября. Нарушителя удалось найти буквально через сутки. Им оказался 40-летний мужчина, который ранее привлекался к административной ответственности и был судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, задержанный сожалеет о содеянном.
Здоровью пострадавшего в настоящее время уже ничего не угрожает. Сразу после случившегося его доставили в медучреждение, где врачи диагностировали химический ожог лица, шеи и глаз перцовым аэрозолем.
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Ранее Лайф рассказывал, что жители Минска сегодня снова вышли на протесты и уже подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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