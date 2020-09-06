В Минске задержали мужчину, распылившего перцовый газ в лицо правоохранителя

В Минске правоохранители задержали мужчину, который во время акции протеста распылил в лицо милиционера перцовый газ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram.

— В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков. Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл на Логойском тракте в Минске 3 сентября. Нарушителя удалось найти буквально через сутки. Им оказался 40-летний мужчина, который ранее привлекался к административной ответственности и был судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, задержанный сожалеет о содеянном.

Здоровью пострадавшего в настоящее время уже ничего не угрожает. Сразу после случившегося его доставили в медучреждение, где врачи диагностировали химический ожог лица, шеи и глаз перцовым аэрозолем.

Ранее Лайф рассказывал, что жители Минска сегодня снова вышли на протесты и уже подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.