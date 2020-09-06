Толпа протестующих в Минске подошла к резиденции Лукашенко

Протестующие идут к резиденции Лукашенко. Видео © Соцсети

В Минске толпа протестующих, среди которых десятки тысяч человек, подошла к Дворцу Независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями.

Как сообщает ТАСС, у подхода к резиденции правоохранители выставили водомёты и перекрыли проезжую часть металлическими ограждениями. Путь протестующим также преграждают бойцы ОМОНа со щитами. Кроме того, перед оцеплением натянута колючая проволока.

Отмечается, что колонна протестующих вытянулась более чем на два километра, до Дворца спорта, где через громкоговорители собравшихся просят разойтись. Обстановка сохраняется спокойная, демонстранты скандируют "Выходи" и "Сколько стоит совесть".