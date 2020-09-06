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Толпа протестующих в Минске подошла к резиденции Лукашенко

Правоохранители вывели водомёты и перегородили проезжую часть.

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Протестующие идут к резиденции Лукашенко. Видео © Соцсети

В Минске толпа протестующих, среди которых десятки тысяч человек, подошла к Дворцу Независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями.

Как сообщает ТАСС, у подхода к резиденции правоохранители выставили водомёты и перекрыли проезжую часть металлическими ограждениями. Путь протестующим также преграждают бойцы ОМОНа со щитами. Кроме того, перед оцеплением натянута колючая проволока.

"Один — за всех, и все — за одного". В Минске многотысячная толпа протестующих дошла до оцепления — видео

Колонна направляется в сторону стелы "Минск — город-герой".

Отмечается, что колонна протестующих вытянулась более чем на два километра, до Дворца спорта, где через громкоговорители собравшихся просят разойтись. Обстановка сохраняется спокойная, демонстранты скандируют "Выходи" и "Сколько стоит совесть".

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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