В Минске неизвестные в масках разгромили кафе и задержали несколько человек

Видео © Соцсети

В Минске несколько неизвестных людей в масках ворвались в кафе O’Petit на проспекте Победителей, разбив перед этим стеклянную дверь, и задержали несколько посетителей. При этом они были одеты в обычную гражданскую одежду. Об этом сообщает TUT.by, инцидент также сняли очевидцы.

Отмечается, что неизвестные также избивали присутствующих в кафе дубинками, на место происшествия приехала скорая помощь.

По словам одного из очевидцев, после того как люди — участники протестных акций — забежали в кафе, в заведение тут же закрыли дверь, а потом около 15–20 неизвестных в масках разбили стекло.

Тем временем белорусский ОМОН снял оцепление у резиденции президента страны Александра Лукашенко, где сегодня проходила многотысячная акция протеста. Как сообщает ТАСС, от Дворца независимости отъехали водомёты, которые преграждали проспект Победителей. Также убрали металлические ограждения и колючую проволоку, территорию покинули и БТР.