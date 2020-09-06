Тысячи жителей Минска вновь вышли на протесты — видео с коптера

Видео © LIFE

В воскресенье, 6 сентября, тысячи жителей белорусской столицы вновь вышли на протесты. У Дворца Независимости собралось свыше ста тысяч граждан, передаёт TUT.by. Оценить размах несогласованных акций можно по видео, которое Лайф снял с коптера.

Митинги сегодня прокатились по всей Белоруссии. За участие в них были задержаны сотни граждан, заявила РИА "Новости" пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова. Она отметила, что точную цифру задержанных планируют назвать завтра утром.