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Тысячи жителей Минска вновь вышли на протесты — видео с коптера

Лайф в очередной раз предлагает оценить с высоты птичьего полёта масштаб мирных несогласованных акций.

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Видео © LIFE

В воскресенье, 6 сентября, тысячи жителей белорусской столицы вновь вышли на протесты. У Дворца Независимости собралось свыше ста тысяч граждан, передаёт TUT.by. Оценить размах несогласованных акций можно по видео, которое Лайф снял с коптера.

Митинги сегодня прокатились по всей Белоруссии. За участие в них были задержаны сотни граждан, заявила РИА "Новости" пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова. Она отметила, что точную цифру задержанных планируют назвать завтра утром.

Толпа протестующих в Минске подошла к резиденции Лукашенко

Правоохранители вывели водомёты и перегородили проезжую часть.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Протестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.

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