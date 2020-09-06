Тысячи жителей Минска вновь вышли на протесты — видео с коптера

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В воскресенье, 6 сентября, тысячи жителей белорусской столицы вновь вышли на протесты. У Дворца Независимости собралось свыше ста тысяч граждан, передаёт TUT.by. Оценить размах несогласованных акций можно по видео, которое Лайф снял с коптера.
Митинги сегодня прокатились по всей Белоруссии. За участие в них были задержаны сотни граждан, заявила РИА "Новости" пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова. Она отметила, что точную цифру задержанных планируют назвать завтра утром.
Толпа протестующих в Минске подошла к резиденции ЛукашенкоПравоохранители вывели водомёты и перегородили проезжую часть.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.