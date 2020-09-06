На Украине сообщили о первом погибшем военном в Донбассе после введения режима перемирия

В Донбассе в результате получения смертельного ранения погиб военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил штаб Операции объединённых сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе) на своей странице в "Фейсбуке".

Стоит отметить, что это первый погибший со стороны Украины после введения режима перемирия на территории Донбасса.

— Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединённых сил недалеко от Причепиловки (хутор в Новоайдарском районе на подконтрольной Украине территории Луганской области. — Прим. Лайфа). К сожалению, один военнослужащий Вооружённых сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Кроме того, представители ВСУ заявили, что в ответ они также открыли огонь.

— В ответ на обстрел подразделения Объединённых сил применили имеющиеся огневые средства, — уточнили в ООС.

Ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что представители трёхсторонней контактной группы по Донбассу достигли ряда новых договорённостей. В частности, отмечалось, что было принято решение о разведении сил и военной техники ещё на четырёх участках конфликта. Однако в ЛНР позже опровергли данное заявление властей Незалежной.