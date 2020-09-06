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На Украине сообщили о первом погибшем военном в Донбассе после введения режима перемирия

Уточняется, что инцидент произошёл вблизи хутора Причепиловка Луганской области.

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Фото © ТАСС / Река Александр

В Донбассе в результате получения смертельного ранения погиб военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил штаб Операции объединённых сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе) на своей странице в "Фейсбуке".

Стоит отметить, что это первый погибший со стороны Украины после введения режима перемирия на территории Донбасса.

Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединённых сил недалеко от Причепиловки (хутор в Новоайдарском районе на подконтрольной Украине территории Луганской области. — Прим. Лайфа). К сожалению, один военнослужащий Вооружённых сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

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Уведомление о решении будет направлено в трёхстороннюю контактную группу по Донбассу.

Кроме того, представители ВСУ заявили, что в ответ они также открыли огонь.

В ответ на обстрел подразделения Объединённых сил применили имеющиеся огневые средства, — уточнили в ООС.

Ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что представители трёхсторонней контактной группы по Донбассу достигли ряда новых договорённостей. В частности, отмечалось, что было принято решение о разведении сил и военной техники ещё на четырёх участках конфликта. Однако в ЛНР позже опровергли данное заявление властей Незалежной.

Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.

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