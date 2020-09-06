МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым из-за гибели первого украинского военного в Донбассе за более чем месяц перемирия. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— Погиб один украинский воин, один получил ранения. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом, — написал Кулеба.

По его словам, помимо инициации разговора с Сергеем Лавровым о "ситуации и путях выхода из неё" Украина также задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима и проинформировала о ситуации мониторинговую миссию ОБСЕ.

Кулеба также подчеркнул, что Киев выступает за "безусловное и неукоснительное" соблюдение режима прекращения огня, поскольку "тернистый" путь к миру в стране начинается тогда, когда молчит оружие.