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МИД Украины запросил срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе

Отмечается, что помимо этого Киев задействовал механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня.

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Фото © Zuma / ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым из-за гибели первого украинского военного в Донбассе за более чем месяц перемирия. Об этом он написал в "Фейсбуке".

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Украинские дипломаты уверены, что им "есть что сказать" по поводу принадлежности полуострова.

Погиб один украинский воин, один получил ранения. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом, — написал Кулеба.

По его словам, помимо инициации разговора с Сергеем Лавровым о "ситуации и путях выхода из неё" Украина также задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима и проинформировала о ситуации мониторинговую миссию ОБСЕ.

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По его словам, успехи в мирном процессе были достигнуты "благодаря ему".

Кулеба также подчеркнул, что Киев выступает за "безусловное и неукоснительное" соблюдение режима прекращения огня, поскольку "тернистый" путь к миру в стране начинается тогда, когда молчит оружие.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине сообщили о первом погибшем военном в Донбассе после введения режима перемирия.

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