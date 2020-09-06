В Подмосковье завершился военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020"

В подмосковном парке "Патриот" на Соборной площади главного храма Вооружённых сил России прошёл военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020". Трансляция велась на официальном канале фестиваля в "Ютубе".

Открыла праздничный концерт "Смуглянка" в исполнении Центрального пограничного ансамбля ФСБ России совместно с танцевальной группой Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и воспитанницами пансиона Минобороны РФ, исполненная на фоне советского истребителя Ла-5.

После этого на площади появились военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и рота почётного караула. Музыканты исполнили марш "Слава родине", произведения "Полюшко-поле" и "Василиса".

Видео © Instagram / spasstower

Также на фестивале выступили оркестры ВМФ и ВДВ России, МЧС РФ. Кроме того, зрителей порадовали песни в исполнении Кремлёвской школы верховой езды и Московского казачьего хора.

Добавим, что на фестивале выступили и Центральный военный оркестр Минобороны РФ, суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны РФ.