В Подмосковье завершился военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020"

В подмосковном парке "Патриот" на Соборной площади главного храма Вооружённых сил России прошёл военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня — 2020". Трансляция велась на официальном канале фестиваля в "Ютубе".
Открыла праздничный концерт "Смуглянка" в исполнении Центрального пограничного ансамбля ФСБ России совместно с танцевальной группой Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и воспитанницами пансиона Минобороны РФ, исполненная на фоне советского истребителя Ла-5.
После этого на площади появились военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и рота почётного караула. Музыканты исполнили марш "Слава родине", произведения "Полюшко-поле" и "Василиса".
Видео © Instagram / spasstower
Также на фестивале выступили оркестры ВМФ и ВДВ России, МЧС РФ. Кроме того, зрителей порадовали песни в исполнении Кремлёвской школы верховой езды и Московского казачьего хора.
Добавим, что на фестивале выступили и Центральный военный оркестр Минобороны РФ, суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны РФ.
Закрывала программу фестиваля народная артистка РФ Тамара Гвердцители, исполнившая "Песнь о солдате", а также сводный оркестр участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Под композицию "День Победы" в воздухе над площадью прогремел праздничный салют.