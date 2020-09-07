В Центре Гамалеи сообщили, что планируют произвести 80 млн вакцин от CoViD-19 за год

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на базе его центра планируется производить около 600–700 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции в месяц.

В интервью "Известиям" он отметил, что отечественный препарат от CoViD-19 также будут производить компании "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум". В общей сложности они будут поставлять примерно пять миллионов доз каждый месяц.

— То есть за 12 месяцев можно произвести 80 миллионов вакцин. И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции, — подчеркнул Гинцбург.

По его словам, это основная цель вакцинирования — не с точки зрения каждого гражданина, который хочет защитить себя и свою семью, а с точки зрения государства, которое хочет защитить всё, что находится внутри его границ.