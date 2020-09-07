В Центре Гамалеи сообщили, что планируют произвести 80 млн вакцин от CoViD-19 за год

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на базе его центра планируется производить около 600–700 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции в месяц.
В интервью "Известиям" он отметил, что отечественный препарат от CoViD-19 также будут производить компании "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум". В общей сложности они будут поставлять примерно пять миллионов доз каждый месяц.
Глава Минздрава РФ назвал признаком качества публикацию итогов испытаний вакцины от CoViD-19 в научном журнале LancetМурашко также отметил, что препарат защищён патентом.
— То есть за 12 месяцев можно произвести 80 миллионов вакцин. И мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции, — подчеркнул Гинцбург.
По его словам, это основная цель вакцинирования — не с точки зрения каждого гражданина, который хочет защитить себя и свою семью, а с точки зрения государства, которое хочет защитить всё, что находится внутри его границ.
Кроме того, руководитель Национального исследовательского центра добавил, что с коронавирусом в России удастся справиться к следующему лету. Он заметил, что это можно сделать и быстрее, если появится ещё одна вакцина с хорошими потребительскими качествами, а также с длительной и эффективной иммунной защитой.
"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавирусаТеперь в Афинах ждут данные третьего этапа испытаний.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат хорошо себя зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.