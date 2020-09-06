Смертельный "Новичок". Что известно про химическое оружие: история производства, способ отравления

Слово "новичок", кажется, стало самым популярным русским словом на Западе, обогнав слова "водка", "борщ" и "силовики". Смертельно опасное оружие — страшилка, которую связывают напрямую с нашей страной. Сперва "Новичком" не до конца отравили Скрипалей, а теперь якобы пытались убить Алексея Навального. Такую версию высказала канцлер Германии Ангела Меркель, опираясь на мнение врачей клиники "Шарите".
Российские врачи с утверждением немецких специалистов не согласны — они не нашли никаких следов "Новичка". А один из создателей "Новичка" — профессор, доктор химических наук Леонид Ринк — заявил в интервью "Известиям", что, если бы вещество всё же использовали против Навального, тот был бы на кладбище. Но это невозможно, ведь всё химическое оружие на территории страны уничтожено. В общем, мнений много — фактов мало. Мы представляем вам всё, что известно про "Новичок", в виде инфографики.