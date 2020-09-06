Помощники Гарика Харламова опровергли заражение комика коронавирусом

Помощники резидента Comedy Club Гарика Харламова опровергли сообщения о том, что комик заразился коронавирусом. О том, что артист здоров, в беседе с Лайфом рассказали три его представителя.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Харламова выявили CoViD-19. Якобы из-за его болезни пришлось отменить съёмки Comedy Club в подмосковной Барвихе.
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в МосквеРанее столичный мэр заявил, что уже испытал на себе новую российскую вакцину.
Лайф сообщал, что коронавирус подтвердился у актёра Роберта Паттинсона, из-за чего перенесли съёмки фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза.