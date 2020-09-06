"Просто так здоровый организм не простудится". Врач дал советы по профилактике пневмонии

Терапевт Кирилл Глибко рассказал, как правильно согреться, если замёрз или попал под дождь. Советы эксперта помогут в профилактике пневмонии, отмечает радиостанция "Говорит Москва".
После прогулки под дождём в первую очередь следует принять горячий душ, а затем выпить чая, чтобы согреться изнутри. Следует также надеть шерстяные носки — стопы должны быть в тепле.
— Организм — это такая система, либо человек уже был простужен, либо сильное переохлаждение произошло. Просто так здоровый организм не простудится, — пояснил врач общей практики.
Врач рассказал, как отличить CoViD-19 от обычной пневмонииТакже эксперт объяснил, насколько чувствительны тест-системы и из чего складывается вывод о том, что пациент является носителем CoViD-19.
Глибко рекомендовал прививаться от бактериальной пневмонии и от гриппа.
— Сейчас активно проводится профилактика против гриппа, гриппозная пневмония тоже проходит очень ярко, — напомнил медик.
Повышенный спрос. Власти Москвы ввели дополнительные пункты вакцинации от гриппаЗа первые дни прививочной кампании вакцинацию прошли более 100 тысяч жителей столицы.
Ранее о своём состоянии рассказал госпитализированный с пневмонией актёр Дмитрий Певцов.