Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

Молодой человек рассказал, что по прибытии в отель багаж молодожёнов потеряли и нашли только спустя два часа. Затем возлюбленных поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединённые вместе односпальные. В итоге пара сменила гостиницу. По словам Шульгина, несмотря на всё произошедшее, они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Он также отметил, что в Турции очень красиво, но каменистый пляж очень неудобен.