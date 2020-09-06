Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин пожаловался в Instagram на испорченный медовый месяц в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Молодой человек рассказал, что по прибытии в отель багаж молодожёнов потеряли и нашли только спустя два часа. Затем возлюбленных поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединённые вместе односпальные. В итоге пара сменила гостиницу. По словам Шульгина, несмотря на всё произошедшее, они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Он также отметил, что в Турции очень красиво, но каменистый пляж очень неудобен.
Российских туристов ночью выселили из отеля в ТурцииОказалось, что гостиница торговала алкоголем, не имея лицензии.
Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа. Торжество проходило на берегу Живописной бухты в Москве.
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