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Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

Однако, несмотря на все инциденты, молодожёны стараются наслаждаться отдыхом.

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Фото © Instagram/@arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин пожаловался в Instagram на испорченный медовый месяц в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Молодой человек рассказал, что по прибытии в отель багаж молодожёнов потеряли и нашли только спустя два часа. Затем возлюбленных поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединённые вместе односпальные. В итоге пара сменила гостиницу. По словам Шульгина, несмотря на всё произошедшее, они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Он также отметил, что в Турции очень красиво, но каменистый пляж очень неудобен.

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Оказалось, что гостиница торговала алкоголем, не имея лицензии.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа. Торжество проходило на берегу Живописной бухты в Москве.

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