10 звёздных пар, о разнице в возрасте которых вы даже и не подозреваете

59-летний актёр Эдди Мерфи помолвлен с актрисой Пейдж Батчер, которой сейчас — 41. Так что у них разница — 18 лет!

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Актёр и музыкант Джефф Голдблюм женился на танцовщице Эмили Ливингстон в 2014 году. У них разница в возрасте — 30 лет: Джеффу — 67 лет, а Эмили — 37.

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Ник Джонас и Приянка Чопра поженились в 2018-м. Певцу сейчас — 27 лет, а модели — 38. Разница — 11 лет

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Актёр Харрисон Форд (78 лет) и актриса Калиста Флокхарт (55 лет) женаты с 2010 года. У них разница в возрасте составляет 23 года

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Актёру Брюсу Уиллису — 65 лет, и он женат на модели и актрисе Эмме Хемминг Уиллис, которой — 42 года. Таким образом, у пары, которая вместе уже с 2009 года, 23-летняя разница в возрасте

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Амаль и Джордж Клуни женаты уже шесть лет. И это с разницей в семнадцать лет. Амаль — 42 года, а Джорджу 59 лет.

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Хайди Клум и Том Каулитц тоже отличились. У них разница — 17 лет! Модели сейчас — 47, а музыканту — всего 30

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли женаты с 2012 года. У актёров разница в возрасте — 11 лет. Ему — 43, ей — 32

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Музыканты Джей-Зи (которому уже 50 лет!) и Бейонсе (38 лет) поженились ещё в 2008 году. У них разница — 12 лет

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Модель Камила Морроне недавно отпраздновала свой 23-й день рождения на яхте со своим парнем — 45-летним актёром Леонардо Ди Каприо. Разница в возрасте — 23 года.