Instagram заблокировал профиль сына Эвелины Блёданс с синдромом Дауна

Аккаунт сына Эвелины Блёданс с синдромом Дауна Семёна в "Инстаграме" заблокировали. Об этом сообщила сама актриса в личном профиле в соцсети.

— 220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребёнка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли, — написала она.

В "Инстаграме" это решение объяснили несоответствием правилам блога. Блёданс отметила, что на протяжении трёх месяцев отец Семёна предоставлял доказательства, что он ведёт страницу, как положено правилами соцсети, писались письма в службу поддержки, предоставлялись скрины паспортов, а также по этому вопросу к руководству "Инстаграма" лично обращалась региональный директор соцсети Анна-Мария Тренева. Однако это не помогло, и аккаунт был заблокирован.

Актриса подчеркнула, что исчезли ролики, "которые мило издевались над страхами", а также занятия, где "весело учились развиваться". Она также отметила, что, когда "где-нибудь в России рождался солнечный ребёнок", сотрудники роддома показывали молодым мамам профиль Семёна, те решали оставить малыша.

Подписчики Блёданс разделили её негодование, отметив, что соцсеть не блокирует "тёть с бесполезными страницами", которые выставляют напоказ части своего тела. В комментариях люди также предложили, что раз "Инстаграм" поступил так с сыном актрисы, то нужно удалять и другие профили детей звёзд, например Сашу Плющенко и Киркоровых.