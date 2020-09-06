Президента Чехии удивили призывы об остановке строительства "Северного потока — 2"

Чешский президент Милош Земан удивлён призывам, звучащим в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель, с требованиями отказаться от реализации планов завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

— Не вижу никакой взаимосвязи [между ситуацией с Навальным] и завершением строительства газопровода "Северный поток — 2", — заявил политик в интервью телеканалу Prima.

При этом лидер Чехии отметил, что ситуация с российским блогером обоснованно вызывает беспокойство мирового сообщества. Земан считает необходимым провести независимое расследование случившегося, в котором должны участвовать международные эксперты.

Ранее премьер Швеции Стефан Лёвен указал противникам строительства "Северного потока — 2" на необходимость соблюдения международного права.

Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.