Президента Чехии удивили призывы об остановке строительства "Северного потока — 2"

Чешский президент Милош Земан удивлён призывам, звучащим в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель, с требованиями отказаться от реализации планов завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".
— Не вижу никакой взаимосвязи [между ситуацией с Навальным] и завершением строительства газопровода "Северный поток — 2", — заявил политик в интервью телеканалу Prima.
При этом лидер Чехии отметил, что ситуация с российским блогером обоснованно вызывает беспокойство мирового сообщества. Земан считает необходимым провести независимое расследование случившегося, в котором должны участвовать международные эксперты.
Премьер Саксонии высказался за продолжение строительства "Северного потока — 2"Требовать иного следует лишь после прояснения всех обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным, считает Кречмер.
Ранее премьер Швеции Стефан Лёвен указал противникам строительства "Северного потока — 2" на необходимость соблюдения международного права.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от строительства "Северного потока — 2"В частности, рабочих мест лишатся многие жители Германии, особенно восточной части страны.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились. Однако на Западе заявили, что инцидент с блогером якобы может стать причиной отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток — 2".