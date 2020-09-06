Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Австриец просидел в контейнере со льдом 2,5 часа и побил собственный рекорд — видео

На нём были лишь плавки, вокруг — более 200 кг ледяных кубиков.

78

Житель Австрии Йозеф Кёберл продержался в полном льда аквариуме 2 часа, 30 минут и 57 секунд и побил мировой рекорд, который сам же и установил годом ранее. Эксперимент проходил накануне в городе Мельк. Мужчина уже заявил, что попробует превзойти своё достижение в следующем году в Лос-Анджелесе, передаёт The Guardian.

Кёберл сидел в окружении более чем 200 килограммов кубиков льда, при этом на нём из одежды были только плавки. По словам австрийца, справляться с болью от холода ему помогали позитивные мысли. Одна из целей акции — привлечение внимания к проблеме таяния ледников.

Две россиянки установили рекорд страны, сдвинув восьмитонный КамАЗ — видео

Информацию о достижении передадут представителям Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, в прошлом году Кёберл сумел просидеть в ледяном контейнере 2 часа 8 минут и 47 секунд.

Выбор редакции

Loading...