Австриец просидел в контейнере со льдом 2,5 часа и побил собственный рекорд — видео

Житель Австрии Йозеф Кёберл продержался в полном льда аквариуме 2 часа, 30 минут и 57 секунд и побил мировой рекорд, который сам же и установил годом ранее. Эксперимент проходил накануне в городе Мельк. Мужчина уже заявил, что попробует превзойти своё достижение в следующем году в Лос-Анджелесе, передаёт The Guardian.

Кёберл сидел в окружении более чем 200 килограммов кубиков льда, при этом на нём из одежды были только плавки. По словам австрийца, справляться с болью от холода ему помогали позитивные мысли. Одна из целей акции — привлечение внимания к проблеме таяния ледников.