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Путин: Мы должны сделать всё, чтобы правда о Второй мировой не забывалась

Глава государства отметил, что те, кто пытается переписать историю, "считают себя исключительными".

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин, комментируя попытки переписать историю Второй мировой войны, заявил, что РФ не должна ничего и никому доказывать, но обязана сделать всё, чтобы правда о тех событиях не забылась.

Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Путин отметил, что Россия должна предоставлять объективную информацию о событиях тех лет — архивные документы, видео и фотоматериалы, которые на долгие годы вперёд не дадут "никому возможности извращать эту историю" для достижения "своих конъюнктурных сиюминутных политических целей" и наносить ущерб памяти российского народа, "наших отцов, дедов", которые отдали жизни в борьбе с нацизмом.

Путин прочитал стихи Твардовского и посоветовал школьникам книгу о Великой Отечественной войне

Российский лидер отметил, что есть также хорошие фильмы о событиях тех лет и песни.

Российский лидер подчеркнул, что те, кто пытается изменить и переписать историю, "считают себя исключительными".

Ранее Путин заявил, что задачей мировых лидеров, ответственных политиков является недопущение повторения страшных событий Второй мировой войны.

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