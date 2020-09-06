Путин: Мы должны сделать всё, чтобы правда о Второй мировой не забывалась

Президент России Владимир Путин, комментируя попытки переписать историю Второй мировой войны, заявил, что РФ не должна ничего и никому доказывать, но обязана сделать всё, чтобы правда о тех событиях не забылась.

— Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Путин отметил, что Россия должна предоставлять объективную информацию о событиях тех лет — архивные документы, видео и фотоматериалы, которые на долгие годы вперёд не дадут "никому возможности извращать эту историю" для достижения "своих конъюнктурных сиюминутных политических целей" и наносить ущерб памяти российского народа, "наших отцов, дедов", которые отдали жизни в борьбе с нацизмом.

Российский лидер подчеркнул, что те, кто пытается изменить и переписать историю, "считают себя исключительными".