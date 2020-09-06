В результате нападений в британском Бирмингеме погиб один мужчина

В результате нападений в британском городе Бирмингем погиб один мужчина, сообщили в полиции региона Уэст-Мидлендс.

— Мужчина трагически погиб. Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные ранения, — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также о ещё пятерых пострадавших, травмы которых не считаются опасными для жизни. Правоохранители начали расследование по факту произошедшего. По их мнению, нападения, произошедшие с 0:30 (2:30 мск) до 2:20 (4:20 мск), взаимосвязаны, полиция делает всё возможное, чтобы найти ответственных.