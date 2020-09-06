Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В результате нападений в британском Бирмингеме погиб один мужчина

Ещё семеро человек получили ранения, при этом двое — серьёзные.

21
Post cover

Фото © Twitter / Behind The News

В результате нападений в британском городе Бирмингем погиб один мужчина, сообщили в полиции региона Уэст-Мидлендс.

Мужчина трагически погиб. Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные ранения, — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также о ещё пятерых пострадавших, травмы которых не считаются опасными для жизни. Правоохранители начали расследование по факту произошедшего. По их мнению, нападения, произошедшие с 0:30 (2:30 мск) до 2:20 (4:20 мск), взаимосвязаны, полиция делает всё возможное, чтобы найти ответственных.

Топор в рюкзаке, в руках нож. В Белоруссии россиянин напал на милиционера

Сотрудник МВД получил ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди.

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения.

Выбор редакции

Loading...