Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае массовое ДТП унесло жизни четырёх человек. Об этом сообщают "Вести. Кубань".

Авария произошла около 12 часов 6 сентября на трассе Краснодар — Ейск в Щербиновском районе. Один из автомобилей выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной, чем вызвал цепную реакцию.

Пострадало также семь человек, им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что всего на месте ДТП оказалось 11 человек, среди которых трое несовершеннолетних. По факту произошедшего проводится проверка.