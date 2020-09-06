Захарова объяснила свой пост о президенте Сербии в Белом доме: Он отражал лишь неприятие высокомерия США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова извинилась за публикацию о президенте Сербии Александре Вучиче в Белом доме, отметив, что пост был истолкован неверно. Об этом она сообщила в Facebook прямо под записью, где предложила при условиях, в которых оказался сербский лидер, сесть в позе героини из "Основного инстинкта".

— Единственное, что в нём содержалось, неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо, — написала она.

Ранее на публикацию отреагировал сам глава Сербии Александр Вучич, назвав пост примитивизмом и выразив сожаление, что люди в России не ценят позиции Белграда по отношению к Москве.

— Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощённость больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются, — сказал он в эфире телеканала RTV Pink.

Вучич отметил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом защищал отношения Москвы и Белграда и отказался подписывать американское соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа. Он также подчеркнул, что Сербия является единственной страной, которая не ввела санкции против РФ, не собирается вступать в НАТО и покупает газ и оружие у России.

Ранее с критикой поста официального представителя МИД РФ выступили глава Минобороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич.