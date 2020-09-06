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Школьникам в России разрешили не сдавать тесты на коронавирус

Внимание будет сосредоточено на работниках учебных учреждений.

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

В течение учебного года российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, передаёт ТАСС.

Замглавы ведомства назвал главной задачей качественный входной контроль, который позволит выявлять учащихся с повышенной температурой.

Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителям, администрации, — заметил он.

Глушко подчеркнул, что вакцинация педагогов будет проходить в добровольном порядке, принуждать ставить прививку учителей не станут.

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У мальчика болела мама, но он продолжал посещать занятия.

Напомним, перед Днём знаний коронавирус нашли у 3% московских учителей.

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При этом отмечается, что во многих регионах родители могут перевести детей на дистанционное обучение.

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