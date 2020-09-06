Школьникам в России разрешили не сдавать тесты на коронавирус

В течение учебного года российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, передаёт ТАСС.

Замглавы ведомства назвал главной задачей качественный входной контроль, который позволит выявлять учащихся с повышенной температурой.

— Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителям, администрации, — заметил он.

Глушко подчеркнул, что вакцинация педагогов будет проходить в добровольном порядке, принуждать ставить прививку учителей не станут.