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Постельный целибат. Почему мужья отказываются от секса с жёнами

Семья без секса — частая проблема. Мужчины прекращают интимные отношения с жёнами. Через пару лет брака страсть уходит. Психологи объясняют, в чём может крыться причина.

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Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Причина первая — стыд

Как ни странно, но через несколько лет семейной жизни мужья начинают стесняться воплощать сексуальные фантазии с женой. Им стыдно предлагать грязные штучки. Ведь жена — мать детей, хозяйка, и она уже не воспринимается как сексуальный объект.

Фото © Shutterstock

Причина вторая — уважение

Бывает, что отношения двух любовников превращаются в добрососедские. И жена становится хорошим приятелем, женщиной, которую ты очень уважаешь и которой восхищаешься. Она хорошо готовит, и с ней приятно смотреть сериалы. Но про секс — нет, не слышали.

Фото © Shutterstock

Причина третья — растворение в супруге

В женщине должны быть тайна и интрига — долгая совместная жизнь разрушает ореол тайны. Наверное, мужчине лучше не знать особенностей бритья ног или нюансов критических дней. Партнёры становятся словно одним целым, но уходят страсть и жажда обладания.

Фото © Shutterstock

Причина четвёртая — чувство привычки

Супружеский долг — плохое выражение. Секс не должен становиться обязанностью, в нём должны быть игра и страсть. Но после создания семьи супруги начинают воспринимать секс как нечто обычное, он становится рутинным, и желание им заниматься уходит.

Фото © Shutterstock

Причина пятая — бесконечный стресс

Если взвалить на себя слишком много дел, можно надорваться и получить хронический стресс. Суета, быт, работа настолько изматывают, что мужья предпочитают игру не сексуальную, а компьютерную. Для перезагрузки надо устраивать дни отдыха от всех дел.

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