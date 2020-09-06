Постельный целибат. Почему мужья отказываются от секса с жёнами

Причина вторая — уважение

Бывает, что отношения двух любовников превращаются в добрососедские. И жена становится хорошим приятелем, женщиной, которую ты очень уважаешь и которой восхищаешься. Она хорошо готовит, и с ней приятно смотреть сериалы. Но про секс — нет, не слышали.