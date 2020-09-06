Постельный целибат. Почему мужья отказываются от секса с жёнами

Фото © Shutterstock
Причина первая — стыд
Как ни странно, но через несколько лет семейной жизни мужья начинают стесняться воплощать сексуальные фантазии с женой. Им стыдно предлагать грязные штучки. Ведь жена — мать детей, хозяйка, и она уже не воспринимается как сексуальный объект.
Фото © Shutterstock
Причина вторая — уважение
Бывает, что отношения двух любовников превращаются в добрососедские. И жена становится хорошим приятелем, женщиной, которую ты очень уважаешь и которой восхищаешься. Она хорошо готовит, и с ней приятно смотреть сериалы. Но про секс — нет, не слышали.
Фото © Shutterstock
Причина третья — растворение в супруге
В женщине должны быть тайна и интрига — долгая совместная жизнь разрушает ореол тайны. Наверное, мужчине лучше не знать особенностей бритья ног или нюансов критических дней. Партнёры становятся словно одним целым, но уходят страсть и жажда обладания.
Фото © Shutterstock
Причина четвёртая — чувство привычки
Супружеский долг — плохое выражение. Секс не должен становиться обязанностью, в нём должны быть игра и страсть. Но после создания семьи супруги начинают воспринимать секс как нечто обычное, он становится рутинным, и желание им заниматься уходит.
Фото © Shutterstock
Причина пятая — бесконечный стресс
Если взвалить на себя слишком много дел, можно надорваться и получить хронический стресс. Суета, быт, работа настолько изматывают, что мужья предпочитают игру не сексуальную, а компьютерную. Для перезагрузки надо устраивать дни отдыха от всех дел.