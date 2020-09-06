Под Белгородом спасатели достали котят, упавших в канализационный люк

За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Очевидцы пытались самостоятельно помочь малышу, но люк был накрыт бетонной плитой, сдвинуть которую они не смогли. Несмотря на то что данная ситуация не входит в компетенцию сотрудников МЧС, они откликнулись на просьбу и вытащили на поверхность трёх бездомных котят. Судьба маленьких пушистиков благополучно решилась — их с разрешения родителей забрали себе дети, наблюдавшие за спасательной операцией.