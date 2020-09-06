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Под Белгородом спасатели достали котят, упавших в канализационный люк

Малышей забрали себе домой местные жители.

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Фото © VK / МЧС России

В посёлке Таврово-1 в Белгородской области сотрудники МЧС спасли котят, упавших в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Очевидцы пытались самостоятельно помочь малышу, но люк был накрыт бетонной плитой, сдвинуть которую они не смогли. Несмотря на то что данная ситуация не входит в компетенцию сотрудников МЧС, они откликнулись на просьбу и вытащили на поверхность трёх бездомных котят. Судьба маленьких пушистиков благополучно решилась — их с разрешения родителей забрали себе дети, наблюдавшие за спасательной операцией.

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Животное доставали почти полтора часа, четвероногий не пострадал.

А ранее московские спасатели вытащили утёнка из подземной ловушки. Ради этого им пришлось ползти около 40 метров по колодцу. Операция осложнялась действиями самого пострадавшего, который от страха забился в самый дальний угол подземной трубы.

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