Под Белгородом спасатели достали котят, упавших в канализационный люк

В посёлке Таврово-1 в Белгородской области сотрудники МЧС спасли котят, упавших в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Очевидцы пытались самостоятельно помочь малышу, но люк был накрыт бетонной плитой, сдвинуть которую они не смогли. Несмотря на то что данная ситуация не входит в компетенцию сотрудников МЧС, они откликнулись на просьбу и вытащили на поверхность трёх бездомных котят. Судьба маленьких пушистиков благополучно решилась — их с разрешения родителей забрали себе дети, наблюдавшие за спасательной операцией.
В Твери спасли кота-путешественника, который проехал под капотом машины 40 километровЖивотное доставали почти полтора часа, четвероногий не пострадал.
А ранее московские спасатели вытащили утёнка из подземной ловушки. Ради этого им пришлось ползти около 40 метров по колодцу. Операция осложнялась действиями самого пострадавшего, который от страха забился в самый дальний угол подземной трубы.