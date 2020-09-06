Путин оценил влияние пандемии на жизнь россиян

Политик отметил, что кардинально CoViD-19 ничего не изменил и не изменит. Постепенно всё вернётся на свои круги, уверен российский лидер.

— Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего — этого не было? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей, — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".