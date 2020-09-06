Глава Приангарья предложил объявить 2021-й годом Байкала

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил объявить 2021 год годом Байкала. Об этом он заявил на празднике в честь Дня озера, который отмечают 6 сентября.

Во время приветственного слова на торжественном мероприятии Кобзев отметил, что областному правительству поручено разработать план конкретных мероприятий с учётом всех направлений деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории. В том числе экологического, научного, туристического, просветительского, культурного и других.

— Сегодня всё общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал... И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов "Пора прекратить губить Байкал!" — подчеркнул глава региона.