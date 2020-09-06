Эпидемиолог объяснил опасность отказа от прививок во время пандемии

Отказ от прививки от гриппа может привести к одновременному заражению им и коронавирусом, заявил в беседе с Ura.ru доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова заверил в полной безопасности вакцинации от гриппа.

— Если не привиться от гриппа, есть шанс заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно, — сказал заслуженный врач России.

Никифоров подчеркнул, что в пунктах, где можно привиться, необходимо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. При этом он отметил, что там созданы все условия для уменьшения вероятности заражения.