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Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

Всего же с момента возобновления авиасообщения между странами республику посетило более 336 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

У восьми россиян, которые приехали на отдых в Анталью после возобновления авиасообщения 10 августа, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом РИА "Новости" рассказал губернатор провинции Эрсин Языджи.

После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталью, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения, — отметил Языджи.

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Впрочем, ситуация в стране остаётся под контролем властей.

Он также призвал всех отдыхающих, у которых наблюдаются симптомы CoViD-19, держаться подальше от других постояльцев отелей, надеть маску и обратиться к врачам. После обращения к специалистам все данные заболевшего передаются в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции.

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