Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

У восьми россиян, которые приехали на отдых в Анталью после возобновления авиасообщения 10 августа, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом РИА "Новости" рассказал губернатор провинции Эрсин Языджи.

— После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталью, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения, — отметил Языджи.