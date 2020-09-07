Стало известно, у скольких отдыхающих в Анталье россиян обнаружили коронавирус

У восьми россиян, которые приехали на отдых в Анталью после возобновления авиасообщения 10 августа, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом РИА "Новости" рассказал губернатор провинции Эрсин Языджи.
— После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталью, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения, — отметил Языджи.
В Турции сообщили о втором пике первой волны коронавируса из-за "неосторожности на свадьбах"Впрочем, ситуация в стране остаётся под контролем властей.
Он также призвал всех отдыхающих, у которых наблюдаются симптомы CoViD-19, держаться подальше от других постояльцев отелей, надеть маску и обратиться к врачам. После обращения к специалистам все данные заболевшего передаются в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции.