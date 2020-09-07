Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве ещё 882 пациента вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

15
Post cover

Фото © EPA

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 222 252 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 882 пациента, — уточнила вице-мэр.

В Центре Гамалеи сообщили, что планируют произвести 80 млн вакцин от CoViD-19 за год

Отмечается, что с инфекцией в стране удастся справиться к лету 2021 года или даже раньше — при появлении ещё одного хорошего препарата.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 27 миллионов.

Выбор редакции

Loading...