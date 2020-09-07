Профессор объяснил, как съеденные на ночь стейки помогают избавиться от лишнего жира

Распространённое мнение о том, что приём пищи после 18 часов неминуемо ведёт к набору лишних килограммов, на самом деле не так однозначно. А при правильном наборе продуктов он, напротив, помогает избавиться от жирка. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Профессор отмечает, что секрет мечты многих фитоняшек — похудения во сне — кроется в гормонах-жиросжигателях. И самый мощный из них — это соматотропин, который выделяется во время ночного сна и действует лишь 50 минут. Но за это время может избавить от 150–200 граммов жировой ткани.

— Всё бы хорошо, но инсулин блокирует действие соматотропического гормона. Поэтому ужинать стоит блюдами, которые не сильно повышают уровень инсулина в крови, — пишет Ковальков.

По словам диетолога, в число таких продуктов точно не входят крупы, фрукты, молочка — их лучше употреблять до 17–18 часов. А вот после этого времени предпочтительнее есть продукты с низким инсулиновым индексом — это мясо, овощи, рыба, белок, морепродукты. Одним из лучших вариантов, по мнению Ковалькова, может стать стейк с овощами. Содержащиеся в нём аминокислоты стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жировой ткани.