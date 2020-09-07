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Профессор объяснил, как съеденные на ночь стейки помогают избавиться от лишнего жира

По его словам, это один из лучших вариантов для позднего ужина.

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Распространённое мнение о том, что приём пищи после 18 часов неминуемо ведёт к набору лишних килограммов, на самом деле не так однозначно. А при правильном наборе продуктов он, напротив, помогает избавиться от жирка. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

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Если на удалёнке вы пристрастились к вредной пище, сейчас самое время пересмотреть рацион.

Профессор отмечает, что секрет мечты многих фитоняшек — похудения во сне — кроется в гормонах-жиросжигателях. И самый мощный из них — это соматотропин, который выделяется во время ночного сна и действует лишь 50 минут. Но за это время может избавить от 150–200 граммов жировой ткани.

Всё бы хорошо, но инсулин блокирует действие соматотропического гормона. Поэтому ужинать стоит блюдами, которые не сильно повышают уровень инсулина в крови,пишет Ковальков.

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Специалист отметила, что в меню обязательно должен присутствовать белок.

По словам диетолога, в число таких продуктов точно не входят крупы, фрукты, молочка — их лучше употреблять до 17–18 часов. А вот после этого времени предпочтительнее есть продукты с низким инсулиновым индексом — это мясо, овощи, рыба, белок, морепродукты. Одним из лучших вариантов, по мнению Ковалькова, может стать стейк с овощами. Содержащиеся в нём аминокислоты стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жировой ткани.

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