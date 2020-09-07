"Программа возмездия". Расстрелявший двух девушек в упор уралец заявил, что жертв должно было быть больше

Расстрелявший летом 2018 года двух девушек на склоне горы Уктус Алексей Александров в деталях рассказал следователям о расправе над своими жертвами. Мать одной из убитых Алина Солтанова и её адвокат Дмитрий Ушаков в беседе с E1.ru пояснили, что обвиняемый говорил даже больше, чем от него просили.

— Он [Александров] рассказывал даже больше, чем от него просили. Ещё и волновался, как бы ничего не забыть. В том числе рассказывал такие подробности, которые, кроме него, знать никто не мог: как и где он пристреливал, проверял пробивную силу, — заявил юрист.

Из показаний Александрова следует, что одна из девушек стала прикрываться коробкой от пиццы, и тогда мужчина стал ждать, когда она опустит её, так как не понимал, пробьёт пуля картон или нет.

По мнению Солтановой, причинами расправы могут быть обиды, которые Александров затаил на людей ещё в детстве. Стрелок писал, что в школе его обижали и били, требовали приносить деньги из дома.

— И вот он, уже будучи взрослым, придумал эту программу "возмездия", по которой за четыре тысячи его детских обид должно было умереть четыре человека. По одному человеку — на тысячу, — сказала мать одной из погибших.

Напомним, в августе 2018 года произошло двойное убийство — 29-летней Ксении и 28-летней Натальи, которые проводили время на природе поздно вечером. К девушкам подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал с ними около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял их в упор. Произошедшее попало на камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.