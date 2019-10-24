Тайна убийства двух девушек в Екатеринбурге. Бастрыкин дал следствию один месяц

Родители 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой, загадочно убитых неизвестным стрелком в августе прошлого года в Екатеринбурге, добиваются справедливости. Во время личного приёма женщины пожаловались главе СК на волокиту следствия. И Александр Бастрыкин дал местным следователям месяц, чтобы разобраться в таинственной ситуации. Лайф изучил подробности странного двойного убийства, чтобы понять, можно ли за один месяц найти жестокого убийцу.

Родители жертв пожаловались Бастрыкину, что следователи за 14 месяцев так и не установили личность убийцы и его мотивы. Криминалисты якобы плохо осмотрели место преступления, а следователи — записи с камер видеонаблюдения. И, возможно, только благодаря этому убийца всё ещё ходит на свободе. Выслушав такие доводы, Бастрыкин дал екатеринбургским следователям месяц, чтобы разобраться. Но помогут ли тридцать дней, если следствие идёт уже долгих четырнадцать месяцев?

Стрелок с налобным фонарём

Ранним утром 26 августа 2018 года грибники проходили возле горнолыжного комплекса "Уктус" и обнаружили на склоне окровавленные тела двух девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была уже мертва, а в теле её подруги Натальи Кузнецовой ещё теплилась жизнь — её увезли с огнестрельной раной головы в больницу, и девушка умерла через пять дней в реанимации.

Драгоценности, мобильники и деньги остались на месте, над девушками сексуально не надругались, просто застрелили...

Само убийство попало на камеры наблюдения. Удалось установить примерную картину того вечера: 25 августа девушки решили отдохнуть на природе и встретить закат. Заказав пиццу, они сели на скамейку и ели, запивая хорошим вином. Камеры зафиксировали, как мимо скамейки пробежал мужчина с фонарём на голове — уже смеркалось. Потом неизвестный вернулся к девушкам и говорил с ними довольно долго — около сорока минут, а затем достал оружие и расстрелял обеих в упор: в Ксению он выпустил восемь пуль, а в Наталью — пять. Затем убийца оттащил тела застреленных в лес и скрылся. Всё это зафиксировали камеры, но качество записи оставляет желать лучшего — опознать убийцу по ней просто невозможно.

Биатлонист, охотник, догхантер...

Оперативники допросили всех, чей сигнал сотового показал биллинг в то время в районе горнолыжного комплекса. Но самые активные действия во время горячей фазы расследования не привели к успеху. В течение четырнадцати месяцев в деле постоянно появляются новые подозреваемые, но ни к какому конкретному выводу следствие прийти не спешит. По делу проведено уже тридцать пять криминалистических экспертиз, полицейские даже сделали поквартирный обход в районе Уктуса, Ботаники и Елизавета — брали на экспертизу биоматериал множества живущих поблизости мужчин, поскольку образцы ДНК предполагаемого преступника были собраны на месте убийства.

Профессиональный киллер?

Оперативников сразу же насторожило то, что стрелок попадал точно в голову, то есть стрелял умело и хладнокровно. Поэтому сразу же появилась версия, что убивал профессионал.

Убийца использовал профессиональное пневматическое оружие с электроприводом — с таким ходят на медведя! Кроме того, возможно, у киллера был тепловизор или прибор ночного видения, с помощью которого он хорошо видел в темноте. Поэтому отрабатывались версии, что преступление совершил страйкболист, биатлонист, охотник или даже... догхантер.

Обе убитых девушки учились в юридическом университете. Ксения работала замначальника отдела кадров фирмы "Эстетис", занимающейся выпуском упаковки, а Кузнецова трудилась судебным юристом в Сбербанке. Помимо следствия убийцу искали частные сыщики и агентства, нанятые родственниками жертв и коллегами. Но и это всё не навело на след убийцы.

Один раз сошёл с ума...

Известный адвокат Сергей Колосовский, который сам долгое время трудился в органах, рассказал Лайфу, что, возможно, убийцу найти так и не получится:

— Проблема раскрытия этого преступления в том, что оно явно ситуационное. Почему тяжело раскрываются, допустим, серийные половые преступления? Потому что человек не связан с преступной средой и поймать его можно только с поличным. Если же, к примеру, человек один раз сошёл с ума, но больше это в нём никогда не проявится, то тогда есть вероятность, что его и невозможно будет найти. Такое иногда случается, — объясняет Колосовский Лайфу.

Неожиданный поворот

В конце сентября в деле появилась важная улика — информация об орудии убийства.

— К нам обратился гражданин, который предоставил информацию об оружии, из которого были убиты девушки. По предварительным данным, орудие убийства ранее было похищено у заявителя. В деле уже появился подозреваемый, — рассказал порталу URA.RU источник в правоохранительных органах.

Поскольку с того времени прошёл уже месяц, а вся информация в интересах следствия тщательно скрывается, родители Ксении и Натальи начали бить тревогу, добившись личной аудиенции у главы СК.

Нападение на средний класс

Быть может, острая реакция главы СК вызвана недавним убийством, которое, правда, удалось раскрыть по горячим следам. Лайф писал о резонансном деле Ксении Каторгиной, прогремевшем на всю страну. Портрет Каторгиной во многом схож с портретами Солтановой и Кузнецовой. Молодые, независимые и симпатичные девушки — образцовые представительницы среднего класса — становятся жертвами жестокого нападения. Все они жили в Екатеринбурге и были примерно одного возраста и социального уровня.

Девушки были добрыми и отзывчивыми, помогали другим и много работали, пытаясь достичь успеха в жизни. И никто из них даже и не предполагал, что может столкнуться с таким явным и беспощадным злом. И если в деле Каторгиной убийц задержали быстро, то двойное убийство на "Уктусе" расследуется уже четырнадцать месяцев, а жестокий убийца всё ещё гуляет на свободе.