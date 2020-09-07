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Три человека погибли при пожаре в подмосковном Зеленограде

Причина случившегося устанавливается.

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Фото © Станислав Красильников / ТАСС

В подмосковном Зеленограде во время разбора завалов в пострадавшей от пожара квартире в доме № 702 спасателями были обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Его площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.

Квартира сильно захламлённая. К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 50 квадратных метров, горели личные вещи. Жильцы нижних этажей эвакуировались самостоятельно, причина случившегося устанавливается.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Костромской области погибли две женщины и девочка.

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