Три человека погибли при пожаре в подмосковном Зеленограде

В подмосковном Зеленограде во время разбора завалов в пострадавшей от пожара квартире в доме № 702 спасателями были обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожарЕго площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.
— Квартира сильно захламлённая. К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составила 50 квадратных метров, горели личные вещи. Жильцы нижних этажей эвакуировались самостоятельно, причина случившегося устанавливается.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Костромской области погибли две женщины и девочка.