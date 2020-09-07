Облачно и до 25 градусов тепла. Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 сентября

В российской столице в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь. Температура днём в Москве поднимется до 23–25 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс 14 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.