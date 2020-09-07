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Облачно и до 25 градусов тепла. Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 сентября

Ночью столбики термометров могут опуститься до 14 градусов со знаком плюс.

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Фото © Pixabay

В российской столице в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь. Температура днём в Москве поднимется до 23–25 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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По его словам, кроме похолодания ожидаются также облачная погода и дожди.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс 14 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 22–27 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся до 11 градусов выше нуля.

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