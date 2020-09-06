Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придёт "настоящая осень"

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что со вторника, 8 сентября, в Центральной части России ожидается похолодание, температура воздуха упадёт примерно на 7–9 градусов.

В беседе с ТАСС метеоролог заметил, что с этого дня также прогнозируется облачная погода и выпадение осадков.

— Со вторника всё будет, как в бардовской песне: "Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером восемь". Так вот, "месяц под номером восемь" закончится на неделю позже, наступит настоящая осенняя погода: дожди, причём интенсивные и серьёзные во вторник, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры, — уточнил Вильфанд.

Синоптик также добавил, что температура на улице будет колебаться в районе 16–18 градусов со знаком плюс. Он заметил, что она по-прежнему будет выше климатической нормы на несколько градусов. Такая погода в регионе, как утверждает Вильфанд, продержится до субботы включительно.