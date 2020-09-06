Первую ракетку мира дисквалифицировали на US Open после попадания мячом в судью — видео

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave. pic.twitter.com/BECdydrKFw — Mark Armstrong (@ArmstrongABC11) September 6, 2020

Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, был дисквалифицирован на турнире US Open после того, как попал мячом в линейного судью в матче с испанцем Пабло Карреньо Буста.

Отметим, что матч был прерван в первом сете при счёте 6:5 в пользу испанского спортсмена. При счёте 5:4 в пользу Джоковича серб имел тройной сетбол на подаче соперника, однако Карреньо-Буста выиграл пять очков подряд и сравнял счёт в партии. После этого Джокович разозлился и сильно ударил ракеткой по мячу в боковую часть корта.

В следующем гейме сербский теннисист упал после того, как получил травму плеча. Он вызвал на корт физиотерапевта и спустя несколько минут сумел продолжить игру. Однако этот гейм Джокович проиграл и, направляясь к сетке для смены сторон, достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. В итоге мяч попал в линейного судью, которая после удара упала и некоторое время не могла подняться.

В итоге организаторы турнира приняли решение о дисквалификации Джоковича, отметив в разговоре с ним, что на данное решение в том числе повлиял тот факт, что серб не первый раз за матч демонстрировал агрессивное поведение на корте.