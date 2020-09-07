В Лос-Анджелесе зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который не выдержали дорожные конусы

Los Angeles be so hot today...BRUH...#DTLA #LAHeat #CAHeatWave pic.twitter.com/kImhzEPEgV— Militant Angeleno (@militantangleno) September 6, 2020
В Лос-Анджелесе, крупнейшем городе Калифорнии, температура воздуха поднялась до 49,4 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.
В Калифорнии площадь природного пожара превысила две тысячи гектаров — видеоВ данный момент спасателям удалось локализовать всего лишь 1% от общей площади возгорания.
По её данным, этот показатель является самой высокой температурой не только в самом Лос-Анджелесе, но и в одноимённом округе, а также в нескольких соседних. При этом, по мнению специалистов, такие цифры не предел, вскоре могут быть установлены новые рекорды.
Горожане в соцсетях публикуют фотографии с улиц города, на которых видно, в частности, расплавленные от жары конусы на дорогах. Однако среди них присутствуют и те, кто находит в ситуации свои выгоды. Например, можно приготовить булочки с корицей под лобовым стеклом машины.
It’s so hot in SoCal, I just successfully baked cinnamon rolls on my car windshield. 😅🔥 #LAHeat pic.twitter.com/WqHwgLFuOs— 🕊 (@elizabethxog) September 6, 2020
Предыдущий максимум в городе был зафиксирован 22 июля 2006 года, когда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.
Ранее Лайф сообщал, что с середины августа в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и пожаров. В округе Сан-Диего была объявлена массовая эвакуация.