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В Лос-Анджелесе зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который не выдержали дорожные конусы

По словам специалистов, в ближайшие дни может стать ещё жарче.

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Фото © Twitter / Militant Angeleno

В Лос-Анджелесе, крупнейшем городе Калифорнии, температура воздуха поднялась до 49,4 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.

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В данный момент спасателям удалось локализовать всего лишь 1% от общей площади возгорания.

По её данным, этот показатель является самой высокой температурой не только в самом Лос-Анджелесе, но и в одноимённом округе, а также в нескольких соседних. При этом, по мнению специалистов, такие цифры не предел, вскоре могут быть установлены новые рекорды.

Горожане в соцсетях публикуют фотографии с улиц города, на которых видно, в частности, расплавленные от жары конусы на дорогах. Однако среди них присутствуют и те, кто находит в ситуации свои выгоды. Например, можно приготовить булочки с корицей под лобовым стеклом машины.

Предыдущий максимум в городе был зафиксирован 22 июля 2006 года, когда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.

Ранее Лайф сообщал, что с середины августа в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и пожаров. В округе Сан-Диего была объявлена массовая эвакуация.

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