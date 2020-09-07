В Лос-Анджелесе зафиксирован абсолютный температурный рекорд, который не выдержали дорожные конусы

В Лос-Анджелесе, крупнейшем городе Калифорнии, температура воздуха поднялась до 49,4 градуса Цельсия, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.

По её данным, этот показатель является самой высокой температурой не только в самом Лос-Анджелесе, но и в одноимённом округе, а также в нескольких соседних. При этом, по мнению специалистов, такие цифры не предел, вскоре могут быть установлены новые рекорды.

Горожане в соцсетях публикуют фотографии с улиц города, на которых видно, в частности, расплавленные от жары конусы на дорогах. Однако среди них присутствуют и те, кто находит в ситуации свои выгоды. Например, можно приготовить булочки с корицей под лобовым стеклом машины.

It’s so hot in SoCal, I just successfully baked cinnamon rolls on my car windshield. 😅🔥 #LAHeat pic.twitter.com/WqHwgLFuOs — 🕊 (@elizabethxog) September 6, 2020

Предыдущий максимум в городе был зафиксирован 22 июля 2006 года, когда температура повысилась до 48,3 градуса Цельсия.