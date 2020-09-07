Испанская полиция нашла пропавшую картину художника Жоана Миро на аукционе в Лондоне

Испанская полиция обнаружила на аукционе в британской столице пропавшую во время пересылки картину художника Жоана Миро. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что житель Лондона приобрёл у испанского коллекционера картину, однако во время пересылки она исчезла.

Добавим, что расследование по данному факту началось в июле, после того как о пропаже работы каталонского художника из серии "Гауди" сообщили в транспортной компании. Правоохранители выяснили, что картину доставили по другому адресу, но случайный получатель сообщил, что вернул её в Испанию.

В итоге картину обнаружили, когда она была выставлена на лондонском аукционе, её примерная цена составляет около 10 тысяч евро.