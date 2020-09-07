Специалисты рассказали, на какую часть Приморья обрушится тайфун "Хайшен"

Тайфун "Хайшен" уже вышел в акваторию Японского моря и начал влиять на погоду в Приморском крае. Из-за него пройдут дожди в крупных городах и 12 районах Приморья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артёме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в южной и юго-восточной части края ожидается до 45 миллиметров осадков за 12 часов, а скорость ветра составит 15–25 м/с, на побережье его порывы будут достигать 32 м/с. Неспокойно будет и на море, ночью 8 сентября в заливе Петра Великого ожидаются сильные волны высотой до четырёх метров, в портах вода может подняться до критических отметок.

Помимо этого ожидается формирование дождевых паводков с резкими подъёмами воды в реках от 0,7 до 2,5 метра. По угрозой подтопления находятся Октябрьский, Ханкайский, Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ. Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.