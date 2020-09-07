Специалисты рассказали, на какую часть Приморья обрушится тайфун "Хайшен"

Тайфун "Хайшен" уже вышел в акваторию Японского моря и начал влиять на погоду в Приморском крае. Из-за него пройдут дожди в крупных городах и 12 районах Приморья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Припарковался". В Приморье сняли на видео выброшенный тайфуном на берег "корабль-призрак"На борту не было видно людей, из-за чего очевидцы посчитали, что судно заброшено.
— Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артёме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в южной и юго-восточной части края ожидается до 45 миллиметров осадков за 12 часов, а скорость ветра составит 15–25 м/с, на побережье его порывы будут достигать 32 м/с. Неспокойно будет и на море, ночью 8 сентября в заливе Петра Великого ожидаются сильные волны высотой до четырёх метров, в портах вода может подняться до критических отметок.
Город смывает в океан, корабли выкидывает на берег. Соцсети обсуждают невиданный тайфун в ПриморьеУраган "Майсак" стал сильнейшим ударом стихии за полвека. Без света остались тысячи человек, более 100 человек пострадали, двое погибли. Дальневосточные соцсети полны пугающих видеозаписей и фото. Слабонервным не смотреть.
Помимо этого ожидается формирование дождевых паводков с резкими подъёмами воды в реках от 0,7 до 2,5 метра. По угрозой подтопления находятся Октябрьский, Ханкайский, Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ. Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
Не так давно Приморский край пережил сильнейший удар стихии за последние 50 лет — ураган "Майсак". Без электричества остались тысячи человек, более 100 человек пострадали, есть погибшие. Порывы ветра были такими сильными, что сорвало плавучий док. Ранее Лайф сообщал, что на регион надвигается новый тайфун — "Хайшен".