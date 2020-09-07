В Калифорнии площадь природного пожара превысила две тысячи гектаров — видео

#ValleyFire raging in #SanDiego, CA. This is on Lyons Valley Road, two miles northeast of Skyline Truck Trail. 1545 hours. pic.twitter.com/xNw9dKI5US — Chris Paetow (@chris_paetow) September 6, 2020

В округе Сан-Диего, штат Калифорния, площадь, охваченная природными пожарами, превысила две тысячи гектаров. Об этом сообщили в местном департаменте пожарной охраны.

Уточняется, что огонь распространился на 2165 гектаров. В данный момент спасателям удалось локализовать всего лишь 1% от общей площади возгорания.

Добавим, что природный пожар в Национальном заповеднике Сьерра в Центральной Калифорнии возник в минувшую субботу. Возгорание затронуло более 14,5 тысячи гектаров земли. В плену огня оказалось минимум 150 жителей, их эвакуировали.

В середине августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти — там столбики термометров показывали более 54 градусов со знаком плюс.