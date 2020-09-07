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Под Екатеринбургом потушили "взрывоопасную" пилораму

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

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Фото © МЧС РФ

В посёлке Зелёный бор под Екатеринбургом произошёл сильный пожар на территории пилорамы. Огнём оказались охвачены бочки с маслом, из-за угрозы взрыва пожарным пришлось работать из-за укрытий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Его площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.

На территории промышленной площадки на площади одна тысяча квадратных метров горело трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борьбу с возгоранием пожарным потребовалось более двух часов, затем была проведена проливка и разбор сгоревших конструкций. Состав воздуха контролирует передвижная инженерно-химическая лаборатория, в операции были задействованы 43 человека личного состава и 11 единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Костромской области погибли две женщины и девочка.

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