Под Екатеринбургом потушили "взрывоопасную" пилораму

В посёлке Зелёный бор под Екатеринбургом произошёл сильный пожар на территории пилорамы. Огнём оказались охвачены бочки с маслом, из-за угрозы взрыва пожарным пришлось работать из-за укрытий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

— На территории промышленной площадки на площади одна тысяча квадратных метров горело трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борьбу с возгоранием пожарным потребовалось более двух часов, затем была проведена проливка и разбор сгоревших конструкций. Состав воздуха контролирует передвижная инженерно-химическая лаборатория, в операции были задействованы 43 человека личного состава и 11 единиц техники. Информация о пострадавших отсутствует.