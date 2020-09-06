При пожаре в частном доме в Костромской области погибли две женщины и девочка

В Костромской области в результате пожара в частном доме в посёлке Малое Раменье погибли две женщины и маленькая девочка. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным правоохранителей, возгорание в доме произошло 5 сентября около 15 часов дня. На момент происшествия внутри находились 23-летняя женщина, её трёхлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения. Они не смогли выбраться и погибли.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.