В ульяновском супермаркете женщина напала с ножом на продавщицу — видео

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В Ульяновске женщина с ножом напала на продавца супермаркета. Об этом Лайфу сообщил источник.
На лице злоумышленницы была медицинская маска. 31-летнюю пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами и резаными ранами тканей головы и шеи. Нападавшая женщина уже задержана. Как стало известно Лайфу, при беседе с правоохранителями свидетели указывали на её нестабильное психическое состояние.
Ревнивец 22 раза ударил возлюбленную ножом и отправил фото трупа в семейный чатТеперь мужчине придётся провести в тюрьме не один год.
Напомним, ранее в Подмосковье в ходе драки возле кафе мужчина убил двух своих противников и ранил ножом третьего. Мужчина 1980 года рождения умер на месте, а второй скончался в больнице, куда был доставлен с колото-резаными ранениями. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.
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