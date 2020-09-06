В ульяновском супермаркете женщина напала с ножом на продавщицу — видео

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В Ульяновске женщина с ножом напала на продавца супермаркета. Об этом Лайфу сообщил источник.

На лице злоумышленницы была медицинская маска. 31-летнюю пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами и резаными ранами тканей головы и шеи. Нападавшая женщина уже задержана. Как стало известно Лайфу, при беседе с правоохранителями свидетели указывали на её нестабильное психическое состояние.