Город "поплыл". Новороссийск затопило после ливня — видео

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Обрушившиеся на Новороссийск ливневые дожди стали причиной подтопления дорог и улиц в городе-герое. В воде плавали не только машины, но и жители — некоторые стали передвигаться на сапбордах.
В региональном ГУ МЧС России заявили, что вода с подтопленной набережной в центре города уже начала уходить. Как передаёт "Кубань 24", осадки прекратились и уровень воды снижается естественным путём.
"Ляпнул сдуру". Охлобыстин извинился перед жителями города, который окрестил самым страшным на юге РоссииОн назвал местных главным украшением важного транспортного центра страны.
Ранее актёр Иван Охлобыстин окрестил Новороссийск самым "страшным" городом юга РФ.
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