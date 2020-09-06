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Город "поплыл". Новороссийск затопило после ливня — видео

Жители стали кататься на сапбордах прямо по улицам.

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Видео © LIFE

Обрушившиеся на Новороссийск ливневые дожди стали причиной подтопления дорог и улиц в городе-герое. В воде плавали не только машины, но и жители — некоторые стали передвигаться на сапбордах.

В региональном ГУ МЧС России заявили, что вода с подтопленной набережной в центре города уже начала уходить. Как передаёт "Кубань 24", осадки прекратились и уровень воды снижается естественным путём.

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