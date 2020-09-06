Встала на дыбы и упала. В Подмосковье лошадь раздавила 19-летнюю наездницу

В Московской области в конюшне в селе Рыболово лошадь придавила 19-летнюю наездницу, в результате чего та погибла. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, Екатерина в седле с восьми лет, она буквально жила в конном клубе. Студентка помогала тренировать скакунов и ухаживала за ними за возможность участвовать в скачках. Она училась в строительном вузе на кафедре архитектуры. По словам очевидца трагедии, в злополучный день девушка объезжала лошадь, на которой раньше ездила не раз.

— Внезапно что-то пошло не так и конь встал на дыбы. Екатерина не смогла справиться с ним и вместе с животным завалилась назад. Так получилось, что конь упал сверху на неё. Когда мы подбежали, у неё изо рта уже текла кровь. Минут через 10 она скончалась, — рассказал он.

Во время происшествия рёбра наездницы продавили оба лёгких.