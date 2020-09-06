Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Встала на дыбы и упала. В Подмосковье лошадь раздавила 19-летнюю наездницу

Девушка занималась конным спортом с восьми лет.

1538
Post cover

Фото © Shutterstock

В Московской области в конюшне в селе Рыболово лошадь придавила 19-летнюю наездницу, в результате чего та погибла. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, Екатерина в седле с восьми лет, она буквально жила в конном клубе. Студентка помогала тренировать скакунов и ухаживала за ними за возможность участвовать в скачках. Она училась в строительном вузе на кафедре архитектуры. По словам очевидца трагедии, в злополучный день девушка объезжала лошадь, на которой раньше ездила не раз.

Внезапно что-то пошло не так и конь встал на дыбы. Екатерина не смогла справиться с ним и вместе с животным завалилась назад. Так получилось, что конь упал сверху на неё. Когда мы подбежали, у неё изо рта уже текла кровь. Минут через 10 она скончалась, — рассказал он.

В Туве лошадь протащила выпавшего из седла мальчика по земле. Ребёнок погиб

По факту гибели школьника начата проверка.

Во время происшествия рёбра наездницы продавили оба лёгких.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про мужчину, который упал с лошади и умер в подмосковном парке. Инцидент произошёл во время съёмок видеоролика для одной из социальных сетей. По факту происшествия проводится проверка.

Выбор редакции

Loading...