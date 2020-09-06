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Шойгу заявил, что авиация НАТО регулярно имитирует удары по России

Глава Минобороны РФ отметил, что раньше страны Запада использовали самолёты-разведчики, а не боевые единицы.

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Архив. Бомбардировщик В-52Н ВВС США над Чёрным морем. Фото © ТАСС / НЦУО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военные самолёты НАТО стали регулярно появляться около российской границы, а экипажи истребителей имитируют нанесение ракетных ударов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, а сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что по сравнению с прошлым годом количество самолётов НАТО у границы России выросло на 30% — в августе 2019 года военные фиксировали 87 летательных аппаратов, а на сегодняшний день их уже около 120.

Американский журналист считает, что Россия вскрыла ряд "немыслимых ошибок НАТО"

Он обратился к министру обороны США с требованием разобраться в ситуации.

Ранее Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент военнослужащих США.

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